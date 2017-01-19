قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم يتم إقرار مشروع الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء مناقشة المشروع في الفترة الحالية، حيث لا يمكن حل هذه المشكلة في الفترة الحالية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن هناك أكثر من مسودة لقانون الإيجارات القديمة وجدها على مكتبه فور وصوله إلى منصبه، مشيرًا إلى أنه يجب بحث تداعيات الأمر على الجانبين المالك والمستأجر.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا القانون يجب أن يتم دراسته ومناقشته وفقًا لحوار مجتمعي، حيث إن القضية شائكة جدًا، وتحتاج معرفة كل الجوانب الإيجابية والسلبية.