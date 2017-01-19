 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 08:04 صباحاً
روابط سريعة
محمد صلاح يعلق على قضية إدراج أبوتريكة في قوائم الإرهابيين
محمد صلاح

محمد صلاح يعلق على قضية إدراج أبوتريكة في قوائم الإرهابيين

الخميس، 19 يناير 2017 08:34 ص
متابعات

علق محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق روما الإيطالي على قرار محكمة الجنايات بوضع اسم لاعب الأهلي السابق، محمد أبو تريكة ضمن قائمة الإرهابيين.

ونشر صلاح تغريدة سابقة له عبر موقع “تويتر” كتب فيها :”ستظل في القلوب يا تريكة ويكفيك حب الناس”.

وكتب بيكاسو على التغريدة القديمة: “كتبتها سابقا وأعيدها مرة ثانية، يكفيك حب الناس”.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3