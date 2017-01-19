أعلن موقع ويكيليكس أمس الأربعاء، أن مؤسسه جوليان أسانج مستعد لتسليم نفسه للولايات المتحدة حيث يواجه تهمًا، شرط ضمان حقوقه.

وكتب الموقع على تويتر إثر قرار الرئيس باراك أوباما تخفيض عقوبة برادلي مانينغ الذي حكم في 2013 بالسجن 35 عامًا لتزويده الموقع أكثر من 700 ألف وثيقة سرية أن “أسانج مستعد للحضور إلى الولايات المتحدة، شرط ضمان حقوقه”.

والأسبوع الفائت، أعلن ويكيليكس أن أسانج يوافق على تسليمه للولايات المتحدة إذا أظهر الرئيس الأمريكي تسامحًا حيال مانينغ.

لكن مسئولين في البيت الأبيض أكدوا أن ليس هناك صلة بين ما أعلنه الموقع وقرار أوباما.

وأسانج لاجئ في سفارة الإكوادور في لندن منذ يونيو 2012 لتفادي تسليمه للسويد حيث وجهت إليه تهم بالاغتصاب.

ويبدي أسانج خشيته من أن تسلمه ستوكهولم بدورها للولايات المتحدة حيث سيحاسب على نشر ويكيليكس وثائق عسكرية ودبلوماسية حصل عليها من برادلي مانينغ.

وقبل ثلاثة أيام من مغادرته البيت الأبيض، خفض أوباما الثلاثاء عقوبة مانينغ الذي سيفرج عنه في 17 مايو.