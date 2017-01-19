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بعد إدراج أبوتريكة في قوائم الإرهاب.. حمودي: كلام لا يصدقه عقل
اللاعب محمد أبو تريكة
اللاعب محمد أبو تريكة

بعد إدراج أبوتريكة في قوائم الإرهاب.. حمودي: كلام لا يصدقه عقل

الخميس، 19 يناير 2017 08:33 ص

أنتقد لاعب كرة القدم بنادي الزمالك سابقا والباطن السعودي أحمد حمودي  قرار إدراج لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا محمد أبو تريكة بقوائم الكيانات الإرهابية.
وقال حمودي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “و الله يا تريكة لو جيت حلفتلى انك ارهابى مش حصدق، طيب اقولك على حاجة انا كمان ارهابى زيك”.
وأضاف: “كلام لا يصدقه عقل ، ابو تريكة وًارهاب ازاى؟؟!!”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي بإدراج محمد محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا بقوائم الكيانات الإرهابية.

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