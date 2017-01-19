غطت سماء القاهرة والجيزة شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم الخميس، ما أدى لإعاقة حركة السيارات فى مناطق عديدة بالعاصمة، وخاصة الطرق السريعة والصحراوية، منها “محور 26 يوليو و الدائرى وطريق إسكندرية الصحراوى والطريق الزراعى أسيوط الغربى”.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

كما حذرت المرور عند القيادة الالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين، وتجنبا لوقوع الحوادث.

وتتسبب الشبورة المائية فى ظهور كثافات على بعض الطرق الصحرواية والزراعية منها، إسكندرية الزراعى والصحراوى وأعلى قويسنا وطنطا الزراعى، وكذلك الأمر بالمناطق الساحلية، ويحاول رجال المرور سحب الكثافات المرورية من تلك الأماكن.