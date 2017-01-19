طالب الرئيس الصيني شي جين بينج في خطاب أمس الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، كل الدول على بناء عالم خال من الأسلحة النووية، عبر تدمير كل المخزون الموجود منها.

ونقل موقع “24 الإماراتي” عن الرئيس الصيني الذي تحدث أمام نحو 800 مدعو، في مقدمتهم الأمين العام الجديد للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس، قائلا “يجب حظر وتدمير الأسلحة النووية في شكل كامل، بهدف بناء عالم خال من الأسلحة النووية”.