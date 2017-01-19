 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 08:05 صباحاً
روابط سريعة
بالأسماء.. إغلاق 6 طرق رئيسية بسبب «الشبورة»
طريق

بالأسماء.. إغلاق 6 طرق رئيسية بسبب «الشبورة»

الخميس، 19 يناير 2017 08:27 ص

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور طريق “الإسكندرية الصحراوى” و”محور 26 يوليو”، و”محور الكريمات” بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، لحين انقشاع الشبورة وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة المركبات.
كما أغلقت إدارة المرور طريق “الإسماعيلية الصحراوى” و”محور روض الفرج” و”السويس الصحراوى” منعًا لحوادث الطرق لحين تلاشى الشبورة مع مراقبة الطرق.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور طالبت المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور أثناء غلق أى طريق حفاظًا على سلامتهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3