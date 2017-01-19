محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار أمر باعتقال رئيس سامسونجالخميس، 19 يناير 2017 08:24 ص
رفضت محكمة كورية جنوبية اليوم الخميس إصدار أمر باعتقال رئيس مجموعة سامسونج - أكبر مجموعة شركات في البلاد في إطار فضيحة فساد دفعت البرلمان إلى إقرار مساءلة الرئيسة بارك كون هيه.
ومن شأن القرار الذي أعلنته المحكمة الجزئية المركزية في سول قبل فجر الخميس بالسماح لرئيس سامسونج جاي واي. لي (48 عاما) بالذهاب لمنزله أن يشيع ارتياحا كبيرا في مجموعة سامسونج التي يقودها لي منذ إصابة أبيه مؤسس المجموعة بأزمة قلبية في مايو أيار 2014 أعجزته عن العمل.
كان لي قد خضع للاستجواب على مدى 22 ساعة على مدى أسبوع وكان محتجزا ليل الأربعاء حين أعلنت المحكمة قرارها. ولا يزال التحقيق معه قائما بتهمة تقديم رشى والاحتيال والحنث باليمين وربما يتقرر احتجازه لاحقا.
وغادر لي مركز الاحتجاز في سول حاملا حقيبة مشتريات بيضاء ودخل مسرعا سيارة كانت بانتظاره دون أن يتحدث إلى الصحفيين.
وكان الادعاء الخاص يسعى لإصدار أمر باعتقال لي بتهمة تقديم رشى إلى تشوي سون-سيل صديقة رئيسة البلاد كي ينال تأييدا مهما من إدارة المعاشات لصفقة اندماج مثيرة للجدل تمت عام 2015 بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونج. ومكنته الصفقة من إحكام سيطرته على إمبراطورية سامسونج الضخمة.
وقال القاضي في بيان “بعد مراجعة المحتوى وعملية التحقيق حتى الآن... يصعب الاعتراف بضرورة وأهمية أي اعتقال في المرحلة الحالية.”
وعبر مكتب الادعاء الخاص عن “أسفه البالغ” لقرار المحكمة وقال إنه سيواصل تحقيقه في فضيحة الفساد.
وقال لي كيو تشول المتحدث باسم الادعاء للصحفيين “سنبحث الإجراءات اللازمة وسنواصل التحقيق دون هوادة.” ولم يخض في التفاصيل. ورفض تلقي أسئلة.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
أسرة كلوني تنتظر توأما
كشفت مصادر مقربة من أسرة كلوني من أن المحامية الحقوقية أمل كلوني “38 عاما” زوجة الممثل العالمي جورج كلوني حامل في توأم “فتى وفتاة”. وأوردت مجلة “أن تاتش” ...Thu, 19 Jan 2017 05:55:10 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة"
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ...Thu, 19 Jan 2017 06:27:04 GMT
-
هند صبري: «أتمنى إلغاء الرقابة عشان نقدم اللي عايزينه».. فيديو
كشفت الفنانة التونسية هند صبري، عن رغبتها في إلغاء الرقابة على الأفلام السينمائية، قائلة: “أتمنى إلغاء الرقابة في السينما عشان نقدم اللي عايزينه بحرية”، مضيفة ...Thu, 19 Jan 2017 05:41:01 GMT
-
بالفيديو .. خبيرة علاقات أسرية: "الحب له عمر افتراضي"!
قالت الدكتورة براءة جاسم، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الوزجان في أول سنة لهما يكون لديهم معتقدات عن الزواج وهمية وليست واقعية، نتيجة ما يتم تصديره لهم من معتقدات عن ...Thu, 19 Jan 2017 03:56:09 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
كيف تستعد لليلة الامتحان؟
على عكس ما يقوم به معظم الطلبة من الاستمرار في المذاكرة حتى اللحظة الأخيرة قبل دخول الامتحان، معتقدين أن ذلك سيساعد على ترسيخ المعلومات بشكل أفضل في أذهانهم، تنصح ...Wed, 18 Jan 2017 18:43:03 GMT
-
6 طرق مثالية للتسوق بشكل موفر
تزايد التركيز على إهدار الطعام خلال الفترة الأخيرة ولسبب وجيه، لذا علينا أن نبدأ في طرق أكثر عملية لوقف تلك المشكلة ولتوفير المال عبر كبح الرغبة الملحة في الشراء، ...Wed, 18 Jan 2017 18:43:03 GMT