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الأهلي يجدد عقود «متعب وغالي» قبل رحلة الإمارات
عماد متعب لاعب النادي الاهلي

الأهلي يجدد عقود «متعب وغالي» قبل رحلة الإمارات

الخميس، 19 يناير 2017 08:23 ص
متابعات

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، حسم ملف تجديد عقود حسام غالي وعماد متعب، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا للقاء السوبر أمام الزمالك، والمقرر له يوم 10 من فبراير المقبل.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق، رغبته في تجديد عقد الثنائي لموسم إضافي، حيث تأكدت رغبته بعد ضم الثنائي للقائمة الإفريقية للفريق.

جدير بالذكر انتهاء عقد الثنائي غالي ومتعب بنهاية الموسم الجاري.

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