قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك رقم غير مسبوق.

وأضاف “مدبولي”، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، أن تقسيط وحدات الإسكان الاجتماعي تتم على مدار 20 عامًا، مشيرًا إلى أن القسط الشهري لا يتعدى 40% من الدخل الشهري.

وقال إنه سيتم منح حوافز للمستثمرين من خلال إتاحة الفرصة للإنشاء، حيث كلما زادت سرعة الإنشاء زادت الحوافز والتسهيلات، مشيرًا إلى أنه سيحصل على فترة عامين “سماح” للأقساط إذا نفذ مشروعه في الفترة الزمنية المحددة.

وأضاف أنه سيتم منح تخفيض 25% في أول طرح لأراضي العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر ميزة كبيرة للمستثمرين في المرحلة الأولى من أراضي العاصمة.

وأوضح أن الحي السكني بالعاصمة الجديدة سيتم بدء التسكين فيها مع بداية عام 2018، مشيرًا إلى أن هذا الحي يضم 30 ألف وحدة مكتملة الخدمات والمرافق، وبها كل المستويات.

وقال إن كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر، لم يذكر فيها استيعاب جميع المتقدمين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء قرعة تكميلية من الوحدات السكنية وتم استيعاب عدد أكبر.

وأوضح أنه لا يوجد مدى زمني محدد للإعلان عن المرحلة الثالثة من المشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة مازالت تدرس موعد بدء المرحلة الثالثة ودراسة سعر الوحدات بهذه المرحلة.