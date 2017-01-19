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أوباما: من مصلحة العالم أن تكون هناك علاقات جيدة بين أمريكا وروسيا
الرئيس الامريكي باراك اوباما

أوباما: من مصلحة العالم أن تكون هناك علاقات جيدة بين أمريكا وروسيا

الخميس، 19 يناير 2017 08:20 ص
وكالات

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء إن من مصلحة العالم أن تكون هناك علاقات بناءة بين الولايات المتحدة وروسيا لكن عودة روسيا إلى “روح الخصومة” تحت حكم الرئيس فلاديمير بوتين يجعل ذلك صعبا.

وأبلغ أوباما مؤتمرا صحفيا قبل يومين من تسليم الرئاسة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب “أعتقد أن من مصلحة أمريكا ومصلحة العالم أن يكون لنا علاقة بناءة مع روسيا.”

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