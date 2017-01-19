بعد اتهامه بالإرهاب.. دعوات جزائرية لاستضافة «أبو تريكة»الخميس، 19 يناير 2017 08:23 ص
وضعت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نجم نادي “الأهلي” والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، على لائحة “الشخصيات الإرهابية” لمدة 3 سنوات، ضمن 1420 عنصرا جميعهم ينتمون إلى “جماعة الإخوان”.
ويترتب على هذا الحكم القضائي عدة آثار وتتمثل على وجه الخصوص في الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال التي تحفظت عليها لجنة حصر أموال الإخوان”.
أبو تريكة المتواجد هذه الأيام بالعاصمة القطرية الدوحة، للتحليل على مباريات بطولة الأمم الإفريقية بالغابون، لم يصدر أي تعقيب حول هذا القرار، ولكن الجماهير الجزائرية بدأت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة أبو تريكة للإقامة بالجزائر، والتنديد بحكم القضاء المصري الذي طال “ساحر القلوب” كما يسمونه.
تلك الدعوات انتشرت بشكل كبير، خاصة أن تلك الفترة يتواجد عدد كبير من المهتمين بالكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل متابعة تطورات بطولة الأمم الإفريقية، ووصلت إلى مطالبة الحكومة الجزائرية بتقديم دعوة رسمية للاعب المصري.
وقال محمد الأمين بن شابير الصحفي بقناة الهداف الجزائرية في تصريح لـ”سبوتنيك” عن دعوة أبو تريكة للانتقال إلى الجزائر “إن ما قامت به السلطات المصرية لا يهمني من قريب أو بعيد، وأفضل ألا أعلق عليه، وبخصوص محمد أبو تريكة، يبقى محبوب الجماهير العربية كلها، وخاصة الجزائريين، فهو يحظى بمكانة كبيرة في قلوب كامل الشعب الجزائري”.
وأضاف “نتشرف في كل وقت بوجوده هنا معنا، ولا نقول إن هنا وطنه الثاني، ولكن الجزائر وطنه الأول، ومرحبا به في أي وقت يشاء، وما تقوم به الجماهير الجزائرية هو فقط برهان آخر على مدى الحب الذي تكنه لهذا اللاعب الخلوق، الذي لم نر منه إلا الأمور الطيبة والتواضع، الشخص الذي يعطي القدوة الحسنة للشباب، في بلداننا العربية والإسلامية، والقدوة الحسنة لغير المسلمين الذين يرون الأخلاق الإسلامية الحقيقية في هذا اللاعب الكبير والنجم المحبوب”.
وتابع “كجزائري أعرف مكانة محمد أبو تريكة في قلوب الجزائريين أكبر مما تتخيل، أذكر في لقاء الجزائر ومصر، الأول في 2009 في ملعب مصطفى شاكر، الكثير من الجماهير الجزائرية انتظرت حافلة المنتخب المصري، بعد نهاية اللقاء، فقط لكي تحيي أبو تريكة، وأهدوه الورود، والتقطوا معه الصور”.
وأردف “لقد كرمنا أبو تريكة العام الماضي في قناة “الهداف”، بمناسبة حفل الكرة الذهبية بنسخته الماضية، وكان ضيف شرف الحفل رفقة الأسطورة الجزائري رابح ماجر، للفائز اللاعب رياض محرز”.
وقال بن شابير في نهاية حديثه “أبو تريكة يحمل جنسية عربية شاملة، فهو جزائري في الجزائر، ومصري في مصر، ولا أعتقد أن أي بلد عربي لا يحب ساحر القلوب”.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
أسرة كلوني تنتظر توأما
كشفت مصادر مقربة من أسرة كلوني من أن المحامية الحقوقية أمل كلوني “38 عاما” زوجة الممثل العالمي جورج كلوني حامل في توأم “فتى وفتاة”. وأوردت مجلة “أن تاتش” ...Thu, 19 Jan 2017 05:55:10 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة"
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ...Thu, 19 Jan 2017 06:27:04 GMT
-
هند صبري: «أتمنى إلغاء الرقابة عشان نقدم اللي عايزينه».. فيديو
كشفت الفنانة التونسية هند صبري، عن رغبتها في إلغاء الرقابة على الأفلام السينمائية، قائلة: “أتمنى إلغاء الرقابة في السينما عشان نقدم اللي عايزينه بحرية”، مضيفة ...Thu, 19 Jan 2017 05:41:01 GMT
-
بالفيديو .. خبيرة علاقات أسرية: "الحب له عمر افتراضي"!
قالت الدكتورة براءة جاسم، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الوزجان في أول سنة لهما يكون لديهم معتقدات عن الزواج وهمية وليست واقعية، نتيجة ما يتم تصديره لهم من معتقدات عن ...Thu, 19 Jan 2017 03:56:09 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
كيف تستعد لليلة الامتحان؟
على عكس ما يقوم به معظم الطلبة من الاستمرار في المذاكرة حتى اللحظة الأخيرة قبل دخول الامتحان، معتقدين أن ذلك سيساعد على ترسيخ المعلومات بشكل أفضل في أذهانهم، تنصح ...Wed, 18 Jan 2017 18:43:03 GMT
-
6 طرق مثالية للتسوق بشكل موفر
تزايد التركيز على إهدار الطعام خلال الفترة الأخيرة ولسبب وجيه، لذا علينا أن نبدأ في طرق أكثر عملية لوقف تلك المشكلة ولتوفير المال عبر كبح الرغبة الملحة في الشراء، ...Wed, 18 Jan 2017 18:43:03 GMT