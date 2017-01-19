وضعت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نجم نادي “الأهلي” والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، على لائحة “الشخصيات الإرهابية” لمدة 3 سنوات، ضمن 1420 عنصرا جميعهم ينتمون إلى “جماعة الإخوان”.

ويترتب على هذا الحكم القضائي عدة آثار وتتمثل على وجه الخصوص في الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال التي تحفظت عليها لجنة حصر أموال الإخوان”.

أبو تريكة المتواجد هذه الأيام بالعاصمة القطرية الدوحة، للتحليل على مباريات بطولة الأمم الإفريقية بالغابون، لم يصدر أي تعقيب حول هذا القرار، ولكن الجماهير الجزائرية بدأت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة أبو تريكة للإقامة بالجزائر، والتنديد بحكم القضاء المصري الذي طال “ساحر القلوب” كما يسمونه.

تلك الدعوات انتشرت بشكل كبير، خاصة أن تلك الفترة يتواجد عدد كبير من المهتمين بالكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل متابعة تطورات بطولة الأمم الإفريقية، ووصلت إلى مطالبة الحكومة الجزائرية بتقديم دعوة رسمية للاعب المصري.

وقال محمد الأمين بن شابير الصحفي بقناة الهداف الجزائرية في تصريح لـ”سبوتنيك” عن دعوة أبو تريكة للانتقال إلى الجزائر “إن ما قامت به السلطات المصرية لا يهمني من قريب أو بعيد، وأفضل ألا أعلق عليه، وبخصوص محمد أبو تريكة، يبقى محبوب الجماهير العربية كلها، وخاصة الجزائريين، فهو يحظى بمكانة كبيرة في قلوب كامل الشعب الجزائري”.

وأضاف “نتشرف في كل وقت بوجوده هنا معنا، ولا نقول إن هنا وطنه الثاني، ولكن الجزائر وطنه الأول، ومرحبا به في أي وقت يشاء، وما تقوم به الجماهير الجزائرية هو فقط برهان آخر على مدى الحب الذي تكنه لهذا اللاعب الخلوق، الذي لم نر منه إلا الأمور الطيبة والتواضع، الشخص الذي يعطي القدوة الحسنة للشباب، في بلداننا العربية والإسلامية، والقدوة الحسنة لغير المسلمين الذين يرون الأخلاق الإسلامية الحقيقية في هذا اللاعب الكبير والنجم المحبوب”.

وتابع “كجزائري أعرف مكانة محمد أبو تريكة في قلوب الجزائريين أكبر مما تتخيل، أذكر في لقاء الجزائر ومصر، الأول في 2009 في ملعب مصطفى شاكر، الكثير من الجماهير الجزائرية انتظرت حافلة المنتخب المصري، بعد نهاية اللقاء، فقط لكي تحيي أبو تريكة، وأهدوه الورود، والتقطوا معه الصور”.

وأردف “لقد كرمنا أبو تريكة العام الماضي في قناة “الهداف”، بمناسبة حفل الكرة الذهبية بنسخته الماضية، وكان ضيف شرف الحفل رفقة الأسطورة الجزائري رابح ماجر، للفائز اللاعب رياض محرز”.

وقال بن شابير في نهاية حديثه “أبو تريكة يحمل جنسية عربية شاملة، فهو جزائري في الجزائر، ومصري في مصر، ولا أعتقد أن أي بلد عربي لا يحب ساحر القلوب”.