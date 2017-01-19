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الخميس 19 يناير 2017 08:00 صباحاً
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جدل حول تجديد باسم مرسي من غرفة نوم فاروق جعفر
تجديد باسم مرسي من غرفة نوم فاروق جعفر

جدل حول تجديد باسم مرسي من غرفة نوم فاروق جعفر

الخميس، 19 يناير 2017 08:12 ص
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جدد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك عقده مع النادي خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك عقب نجاح فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمكلف من مسئولو الأبيض بإقناع اللاعب بالتجديد.

وأثارت صورة توقيع باسم مرسي علي عقد جديد لثلاث سنوات مقبلة مع الزمالك جدلًا واسعًا بعد ظهوره مع فاروق جعفر في غرفة نوم الأخير بمنزله؛ خاصة وان واقعة التوقيع بغرف النوم جديدة علي الوسط الرياضي لاسيمًا وان التوقيع يتم بين اللاعبين والأندية في مقر النادي او احد الكافيهات الخاصة او بغرف استقبال بمنزل مسئولو الأندية.

كما أثار ظهور فاروق جعفر وهو يوقع علي عقود جدلًا كبيرًا ايضًا خاصة انه مكلف فقط بإقناع مرسي بالتجديد وهو لا يتولي اي منصب رسمي بالنادي لكي يقوم بالتوقيع علي عقود تخص الزمالك وباسم مرسي.

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