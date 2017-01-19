وصول أول قطار بضائع يربط بين الصين وبريطانياالخميس، 19 يناير 2017 07:23 ص
وصل إلى لندن أول قطار بضائع يربط مباشرة الصين بالمملكة المتحدة، وذلك بعد رحلة استمرت 18 يومًا، وبلغ طولها 12 ألف كلم، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر آسيا وروسيا وأوروبا، وصلت القاطرة الملونة بالأصفر والأحمر، التي تحمل علامة شركة “دويتشه بان” الألمانية، إلى باركينج شرق لندن بعيد الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش.
حيث سار القطار ببطء شديد لدى وصوله ليشق يافطة كبيرة كتب عليها: “أول قطار بضائع من الصين إلى المملكة المتحدة يناير 2017”، قبل أن ينثر عليه سيل من القصاصات الملونة.
وانطلق القطار في الأول من يناير من مدينة يويو الصناعية جنوب بكين ثم عبر كازاخستان، وبيلاروسيا، وبولندا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، ومنها عبر نفق المانش إلى بريطانيا.
ونقل القطار، الذي امتلأت عرباته بالملابس وسلع استهلاكية أخرى، 34 حاوية وهو عدد يقل كثيرًا عن حمولة السفن التي تستطيع نقل ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف حاوية.
وتترجم هذه المسافة رغبة الصين، ثاني قوة تجارية في العالم، في تعزيز علاقاتها التجارية مع غرب أوروبا من خلال إعادة إحياء طريق الحرير الذي كان يؤمن وصول تلك البضاعة الثمينة إلى أوروبا، إذ إن لندن هي المدينة الـ 15 التي تصلها خدمة الشحن، التي تؤمنها شركة سكك الحديد الصينية العامة، وتعتبر أقل كلفة من النقل الجوي وأسرع من النقل البحري.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل
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