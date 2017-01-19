حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الذين يقودون السيارات على الطرق، من الشبورة المائية وخاصة بالقرب من المسطحات المائية.

وقال عبد العال، في مداخلة هاتفية مع قناة “اكسترا نيوز” صباح اليوم، إن الشبورة موجوده وتختلف من مكان إلي آخر وتكون كثيفة في الأماكن القريبة من المسطحات المائية.