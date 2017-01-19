قدمت الدكتورة مها عماد الدين، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين وعضو حملة أولادنا بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، مجموعة من الطرق والإرشادات للتعامل مع الطفل العنيد التي يعاني من التعامل معه الآباء والأمهات على السواء.

وقالت “عماد الدين” خلال حوارها ببرنامج “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية “المحور”: إنه “لابد أن تُعطى الأمهات الطفل العنيد إختيارات وليست كثيرة، وأن ينام جيداً لأن الطفل العنيد يزداد عناداً أكثر عندما يكون مُجهد بسبب قلة النوم”.

وأضافت: أن “الطفل العنيد لا يمكن أن تُرهقه بالأوامر والأنشطة الكثيرة لفعلها لأنه يحتاج لوقت للقيام بكل نشاط ، مشيرة إلى أن الطفل العنيد مشاكله فى البيت أكثر من المدرسة”.

وتابعت: “مشاكل الطفل العنيد فى المدرسة تظهر إذا عاقبه المدرس بطريقة معينة ، مشددة إلى أنه يجب على المدارس ألا تُعاقب الأطفال كلهم بطريقة واحدة، ويجب مراعاة إختلاف نفسية وتقبل الأطفال للعقاب”.