فيديو.. «خبيرة نفسية» تقدم طرق التعامل مع الطفل العنيدالخميس، 19 يناير 2017 06:28 ص
قدمت الدكتورة مها عماد الدين، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين وعضو حملة أولادنا بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، مجموعة من الطرق والإرشادات للتعامل مع الطفل العنيد التي يعاني من التعامل معه الآباء والأمهات على السواء.
وقالت “عماد الدين” خلال حوارها ببرنامج “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية “المحور”: إنه “لابد أن تُعطى الأمهات الطفل العنيد إختيارات وليست كثيرة، وأن ينام جيداً لأن الطفل العنيد يزداد عناداً أكثر عندما يكون مُجهد بسبب قلة النوم”.
وأضافت: أن “الطفل العنيد لا يمكن أن تُرهقه بالأوامر والأنشطة الكثيرة لفعلها لأنه يحتاج لوقت للقيام بكل نشاط ، مشيرة إلى أن الطفل العنيد مشاكله فى البيت أكثر من المدرسة”.
وتابعت: “مشاكل الطفل العنيد فى المدرسة تظهر إذا عاقبه المدرس بطريقة معينة ، مشددة إلى أنه يجب على المدارس ألا تُعاقب الأطفال كلهم بطريقة واحدة، ويجب مراعاة إختلاف نفسية وتقبل الأطفال للعقاب”.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
كيف تستعد لليلة الامتحان؟
على عكس ما يقوم به معظم الطلبة من الاستمرار في المذاكرة حتى اللحظة الأخيرة قبل دخول الامتحان، معتقدين أن ذلك سيساعد على ترسيخ المعلومات بشكل أفضل في أذهانهم، تنصح ...Wed, 18 Jan 2017 18:43:03 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
6 طرق مثالية للتسوق بشكل موفر - محيط
تزايد التركيز على إهدار الطعام خلال الفترة الأخيرة ولسبب وجيه، لذا علينا أن نبدأ في طرق أكثر عملية لوقف تلك المشكلة ولتوفير المال عبر كبح…Wed, 18 Jan 2017 18:43:03 GMT
-
فلسطينيو الداخل يعلنون إضرابا شاملا وحدادا عاما
ينفذ المواطنون الفلسطينيون داخل الخط الأخضر إضرابا شاملا في القرى والمدن احتجاجا على هدم قرية أم الحيران في النقب، كما أعلنوا حدادا لمدة 3 أيام بعد قتل قوة ...Wed, 18 Jan 2017 17:11:41 GMT
-
فيديو.. إستشاري طب نفسي: ضرب الأطفال يخلق أجيال عدوانية
قالت الدكتورة مها عماد الدين - إستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وعضو حملة أولادنا بالمجلس القومي للطفولة والأمومة – أن الآباء والأمهات التي تضرب أبنائهم هم ...Thu, 19 Jan 2017 01:33:06 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الحكم بالسجن 10 سنوات على بديع في «أحداث بئر العبد»
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات و25 عامًا، لـ52 من معارضي النظام الحالي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ...Wed, 18 Jan 2017 13:56:22 GMT