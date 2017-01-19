كشفت الفنانة التونسية هند صبري، عن رغبتها في إلغاء الرقابة على الأفلام السينمائية، قائلة: “أتمنى إلغاء الرقابة في السينما عشان نقدم اللي عايزينه بحرية”، مضيفة لأننى أؤمن بحرية المخرج والمؤلف بتقديم ما يريد، موضحة أن السينما تختلف عن التلفزيون، حيث هناك حرية فى دخول الأفلام من قبل المشاهدين فهم من يقومون بالذهاب إلى السينما واختيار الفيلم وحجز التذاكر.

وطالبت “صبرى”، خلال لقائها ببرنامج “فحص شامل” المذاع على قناة “الحياة” برفع سقف الحرية، موضحة أن هناك مشكلة فى البلاد العربية، حيث نجد من يطلقون على أنفسهم فنانين وهم لا يعلمون كيف يعرضون قضية ما؛ مما يتسبب فى خدش مشاعر الأسر، وبالتالى يتم تشديد الرقابة.