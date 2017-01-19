قالت الدكتورة براءة جاسم، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الوزجان في أول سنة لهما يكون لديهم معتقدات عن الزواج وهمية وليست واقعية، نتيجة ما يتم تصديره لهم من معتقدات عن حياة ريش النعام فى الزواج.

وأضافت “جاسم” خلال لقائها ببرنامج “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية “المحور”: أن “وسائل الإعلام والدراما مع الأهل يقع عليهم مسئولية مايتم تصديره من وهم عن الحياة الزوجية ، وعلى الأهل تعليم أبنائهم معنى الزواج والإرتباط والمسئولية”.

وأشارت إلى أن الزواج له عُمر يبدأ منذ تشكيل نفسه، قائلة: “الحب الملتهب فترة سنه من 3 شهور إلى سنتين أو 3 سنوات ثم يخمد وينتهي، ويبدأ كل طرف في العلاقة يلوم الآخر على عدم الإهتمام والحب الذين كانوا في فترة الخطوبة وأيام الزواج الأولى”.

وأوضحت، أن على المرأة أن تتحدث بلغة الرجل والعكس أيضاً، قائلة: “كل طرف لابد أن يستوعب الآخر ويُظهر شخصيته الحقيقية له ، ففى أول عام للزواج نضع الأساس للعلاقة وتحدث المشاكل خلالها لروتينية وتقليدية الحياة و إختفاء الأشياء الجميلة والأحداث التى كانت تحدث خلال فترة الخطوبة لذا لابد من وضع الأسس”.

وقالت الدكتورة براءة جاسم: “قرار الزواج من أصعب القرارات التى يتخذها الإنسان فى حياته، لذا لابد من التفكير الجيد والنظرة الواقعية للزواج وتحمل وتقبل الطرف الآخر والصعوبات التي تواجهونها”.

وأضافت: “هناك كورسات قبل الزواج تساعد على نجاح العلاقة وتعليم كيفية الحديث والتعايش مع الطرف الآخر ، ولابد من وضع هذا فى المناهج التعليمية أو عمل كورسات بالجامعة لتدريبات ما قبل الزواج مع المتخصصين”.