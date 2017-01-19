النمنم يشهد فعاليات الحفل الختامي للعام الثقافي المصري الصينيالخميس، 19 يناير 2017 05:33 ص
يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم ونظيره الصيني تساي، اليوم، انطلاق فعاليات الحفل الختامي للعام الثقافي المصري-الصيني، بدار أوبرا قوانغ دونغ بمقاطعة قوانغزو جنوبي الصين.
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