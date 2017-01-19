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الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار
بورصة - اسواق - مؤشرات - اسهم - اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار

الخميس، 19 يناير 2017 03:16 ص

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على استقرار، حيث أغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعاً بمقدار 0.2% بعد جلسة متقلبة، كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% ليتعافى بعد أن سجل أكبر هبوط يومي منذ يونيو 2016 في الجلسة الماضية بفعل مخاوف متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض مؤشرا كاك 40 الفرنسي وايبكس الأسباني بوتيرة طفيفة ليسجلا 0.13% و0.09% على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.51%.

وصعد المؤشر الأوروبي نحو 10% على مدى الشهرين الأخيرين لكنه نزل عن ذورته التي سجلها في أوائل يناير، بحسب وكالة “واس”.

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