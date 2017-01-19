 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 03:30 صباحاً
روابط سريعة
فيديو.. إستشاري طب نفسي: ضرب الأطفال يخلق أجيال عدوانية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فيديو.. إستشاري طب نفسي: ضرب الأطفال يخلق أجيال عدوانية

الخميس، 19 يناير 2017 03:12 ص

قالت الدكتورة مها عماد الدين -  إستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وعضو حملة أولادنا بالمجلس القومي للطفولة والأمومة – أن الآباء والأمهات التي تضرب أبنائهم هم يحبونهم ومقتنعين بأن تلك الطريقة المُثلى للتربية .
وأضافت “د.مها” خلال حوارها ببرنامج “اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية “المحور”: “الأهل لديهم إعتقاد بأن الضرب هو الطريقة الوحيدة والسهلة لتربية أطفالهم كى يصبحون متربيين ومؤدبيين”.
وأشارت إستشارى الطب النفسي للأطفال، إلى أن الضرب عقاب سهل وسريع المفعول على الطفل ولكن تأثيراته على المدى الطويل سيئة وتخلق طفلاً مهزوز الشخصية غير سوى، على حد تعبيرها.
وتابعت: “أسلوب العقاب بالضرب يُنشأ طفلاً عنيفاً، ولديه مفهوم بأن يضرب الأصغر والأقل منه، كما يرى والديه يضربونه، لذا يخلق عنه طفل عدواني”.
ولفتت إلى أن العنف الموجود بين الأطفال في المدارس يرجع إلى ضرب الآباء لأطفالهم، وهذا أسلوب خاطىء للتربية، على حد قولها.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3