قالت الدكتورة مها عماد الدين - إستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وعضو حملة أولادنا بالمجلس القومي للطفولة والأمومة – أن الآباء والأمهات التي تضرب أبنائهم هم يحبونهم ومقتنعين بأن تلك الطريقة المُثلى للتربية .

وأضافت “د.مها” خلال حوارها ببرنامج “اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية “المحور”: “الأهل لديهم إعتقاد بأن الضرب هو الطريقة الوحيدة والسهلة لتربية أطفالهم كى يصبحون متربيين ومؤدبيين”.

وأشارت إستشارى الطب النفسي للأطفال، إلى أن الضرب عقاب سهل وسريع المفعول على الطفل ولكن تأثيراته على المدى الطويل سيئة وتخلق طفلاً مهزوز الشخصية غير سوى، على حد تعبيرها.

وتابعت: “أسلوب العقاب بالضرب يُنشأ طفلاً عنيفاً، ولديه مفهوم بأن يضرب الأصغر والأقل منه، كما يرى والديه يضربونه، لذا يخلق عنه طفل عدواني”.

ولفتت إلى أن العنف الموجود بين الأطفال في المدارس يرجع إلى ضرب الآباء لأطفالهم، وهذا أسلوب خاطىء للتربية، على حد قولها.