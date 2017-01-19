بنفيكا في نصف نهائي كأس البرتغال بسداسية في ليتشويسالخميس، 19 يناير 2017 03:04 ص
تأهل بنفيكا إلى نصف نهائي كأس البرتغال بفوزه على ليتشويس 6-2 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، في ربع نهائي المسابقة.
افتتح البرتغالي بيزي مهرجان أهداف بنفيكا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة (21)، قبل أن يضيف زميله ومواطنه أندريه ألميدا الهدف الثاني في الدقيقة (31)، وعزز البرازيلي جوناس تقدم الفريق بهدفه الثالث في الدقيقة (38).
وقبل انتهاء الشوط، نجح البرازيلي رافائيل بورسليس في إحراز أول أهداف ليتشويس في الدقيقة (44).
وفي الشوط الثاني، أحرز اليوناني كونستانتينوس ميتروليو من جديد لبنفيكا في الدقيقة (60) من ركلة جزاء ليوسع الفارق مرة اخرى ، ورد بورسليس بالهدف الثانى له و ليتشويس في الدقيقة (68)قبل أن يسجل اليوناني هدفا ثانيا له وخامسا لبنفيكا في الدقيقة (71)، وبينما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، اختتم ميتروليو السداسية بإحراز الهدف الشخصي الثالث له (هاتريك) في الدقيقة (90).
بهذا الفوز لحق بنفيكا بركب المتأهلين لنصف نهائي كأس البرتغال وهم فيتوريا جيمارايش الذي فاز الليلة على سبورتينج كوفيليا 1-0 ، وإشتوريل وتشافيس الذين فازا أمس الثلاثاء على كل من أكاديميكا كويمبرا وسبورتينج لشبونة 2-1 و1-0 ، على الترتيب.
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