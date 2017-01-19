هنأ نادي بايرن ميونخ الألماني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر المشارك في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون عقب تحقيقه رقم قياسي جديد كأكبر لاعب يشارك في البطولة.

وأشار النادي إلى أن وسائل الإعلام تتابع تحطيم أكبر حارس مرمى في بطولة أمم أفريقيا “44 سنة” للأرقام القياسية.

ونشر النادي على صفحته صورتين الأولى للحارس المصري الحضري والثانية لحارس البافاري مانويل نوير، وعلق قائلا، “تهانينا لعصام الحضري الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في كأس أمم أفريقيا”.