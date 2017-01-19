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سيلتا فيجو يفجر مفاجأة ويفوز على ريال مدريد في كأس الملك
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو يفجر مفاجأة ويفوز على ريال مدريد في كأس الملك

الخميس، 19 يناير 2017 02:18 ص

فجر سيلتا فيجو مفاجأة كبيرة بالفوز على ريال مدريد في عقر داره “سانتياجو برنابيو” بهدفين مقابل واحد مساء الأبربعاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بهدف المهاجم الخطير ياجو اسباس في الدقيقة 64 بعدما أخطأ البرازيلي مارسيلو في تشتيت الكرة من داخل المنطقة لتتهيأ الكرة أمام أسباس فى مواجهة المرمى سددها فى شباك كيكو كاسيا.

ولكن رد الفريق الملكي لم يتأخر كثيرا وسجل عن طريق مارسيلو الذي صحح خطأه بهدف التعادل في الدقيقة 69 إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك.. ولم يهنأ لاعبو الملكي بهدف التعادل وسجل الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة التالية مباشرة عبر جوناثان كاسترو ‘جوني’ الذي انفرد بكاسيا قبل أن يضع الكرة على قدمه الثابتة.

بهذه النتيجة، أصبح رجال الفرنسي زين الدين زيدان في موقف صعب ويجب عليهم الفوز بفارق هدفين على ملعب “بالايدوس” معقل “السيليستي” الأسبوع المقبل في مباراة الإياب.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها الملكي بعد الهزيمة أمام إشبيلية يوم الأحد الماضي على ملعب “رامون سانشيز بيثخوان” بهدفين مقابل هدف في الليجا.

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