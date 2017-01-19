تنظم الهيئة العامة للكتاب عديد من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017 في دورته الـ48، “دورة الشاعر صلاح عبدالصبور”، والتي تنطلق فعالياتها يوم 26 يناير الجاري وتستمر حتى 10 فبراير المقبل وتحمل شعار “الشباب وثقافة المستقبل”.

ومن بين البرامج التي تقدمها الهيئة فعاليات المقهى الثقافي، حيث يقام يوم الجمعة 27 يناير، من الساعة 3 إلى الساعة 5، مناقشة رواية “بيت السنارى” عمار على حسن، المشاركون: د محمد الشحات، د محمد إبراهيم طه، د عفاف عبد المعطى يدير ويقدم الندوة: شعبان يوسف ومن الساعة 5 إلى الساعة 7، لقاء مفتوح مع الشاعر حسن طلب: حول الشعر والثقافة، يدير اللقاء ويقدمه: الشاعر محمود الشاذلى، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9، حفل فنى “فرقة هيصة” ريم خيرى شلبى.

ويوم السبت 28 يناير من الساعة 3 إلى الساعة 5، مناقشة رواية “القاهرة 104” ضحى عاصى ويشارك فيها: د محمود الضبع، د أمانى فؤاد، تدير الندوة وتقدمها سامية أبو زيد، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7، لقاء مفتوح مع الشاعرة الجزائرية حنين عمر، يدير اللقاء ويقدمه هشام أصلان، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 فقرة للفنانة عزة بلبع وفرقتها.

ويوم الأحد 29 يناير مناقشة رواية “رب البداوة” لمحمد جراح آل جراح، المناقشون د شريف الجيار د شعبان عبد الحكيم، هشام علوان، علاء أبو زيد، يدير الندوة ويقدمها مرسى عبد العليم، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7، لقاء مفتوح مع الشاعرة فاطمة ناعوت حول كتابها “حوار مع صديقى المتطرف”، يناقشه د شاكر عبد الحميد، ويدير اللقاء ويقدمه أدهم العبودى، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 فقرة فنية للفنان أحمد نبيل وفرقته.

ويوم الاثنين 30 يناير من الساعة 3 إلى الساعة 5، ندوة أصوات مغربية مبارك ربيع، عبد الكريم الجويطى، طارق بكارى، عائشة البصرى، مسير المصرى، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 لقاء مع والأديب الأردنى سعود قبيلات رئيس اتحاد الكتّاب الأردنى الأسبق حول الثقافة والإرهاب واغتيال الفنان ناهض حتر، يدير اللقاء الباحث والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 فريق “فرحة الشبابى” بقيادة سلوى علوان.

ويوم الثلاثاء 31 يناير من الساعة 3 إلى الساعة 5 مناقشة رواية “شرطى هو الفرح” أشرف الصباغ، ويشارك فيها: د محمد الشحات، د سيد ضيف الله، يدير الندوة ويقدمها سيد محمود، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7، لقاء مفتوح مع الدكتور كمال مغيث حول مستقبل التعليم وعلاقته بالثقافة والفن تدير وتقدم اللقاء د جمال حسان، ومن الساعة فاروق 7 إلى 9 حفل فنى مع الفنان الفنان جونى وفرقته.

ويوم الأربعاء 1 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5، مناقشة رواية “محاكمة تنكرية” حسن هند، ويشارك فيها: د صلاح السروى د سامية حبيب د شريف الجيار، تدير اللقاء وتقدمه عزة رياض، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 لقاء مع الشاعر مدحت العدل تدير اللقاء وتقدمه نشوى الحوفى، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 حفل فنى د أشرف عبد الرحمن، وأمسية فنية حول الأغنية ومقاومة الإرهاب مع فريق من شباب الفنانين.

ويوم الخميس 2 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5 لقاء مع الكاتب والشاعر المغربى حسن نجمى رئيس اتحاد كتاب المغرب الأسبق، يدير اللقاء ويقدمه شعبان يوسف، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 لقاء مع الكاتبة الهولندية لمياء المقدم، وحفل فنى مع فرقة.

ويوم الجمعة 3 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5 مناقشة رواية “فى فمى لؤلؤة” ميسون صقر، ويناقشها: د حسين حمودة د فاطمة قنديل د محمد الشحات يدير الندوة شعبان يوسف، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 ندوة أصوات مغربية المشاركون عبد الإله بن عرفة، أنيس الرافعى، ربيعة ريحان، مسير المصرى، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 حفل فنى لفرقة الأولة بلدى بقيادة الشيخ علاء.

ويوم السبت 4 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5 مناقشة رواية “الرجل النملة” هشام البواردى المناقشون شعبان ناجى، عمرو عاشور، تدير الندوة ثريا عبد البديع، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 قراءات من جيل التسعينيات المشاركون مى التلمسانى، منتصر القفاش، نورا أمين، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 حفل فنى.

ويوم الأحد 5 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5 لقاء مع الكاتب الكاتب والشاعر العراقى نبيل ياسين، يدير اللقاء ويقدمه الكاتبة هالة البدرى د عفاف عبد المعطى، محمد رفيع، محمد التداوى، تدير الندوة أمانى الشرقاوى، يعقبها لقاء مفتوح مع الدكتورة عواطف عبد الرحمن حول الإعلام بين الماضى والحاضر والمستقبل تدير اللقاء د صفاء النجار، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 حفل فنى فرقة فرحة.

ويوم الاثنين 6 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5 مع الشاعر الشاب عمرو حسن يدير اللقاء ويقدمه، باسم شرف، يعقبها لقاء مفتوح مع الكاتبة العراقية بثينة الناصرى حول تجربتها الإبداعية يدير ويقدم الندوة الشاعر أمجد محمد سعيد، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 حفل فنى.

ويوم الثلاثاء 7 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5 مناقشة رواية “كشك الأورام” لسعيد نوح المناقشون د خيرى دومة، د مراد مبروك، عمر شهريار، يدير الندوة ويقدمها د حمدى سليمان، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 لقاء مع الكاتبة نورا أمين حول كتابها “تهجير الأنثى” تدير اللقاء د هويدا صالح، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 لقاء مع الشاعرة السورية علياء سروجى يدير اللقاء ويقدمه؛ د حسين محمود.

ويوم الأربعاء 8 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5 مناقشة رواية “مدن السور” هالة البدرى، يناقشها د أمانى فؤاد، د خيرى دومة، يدير الندوة ويقدمها محمد رفيع، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 لقاء مع الشاعر أحمد عنتر مصطفى حول تجربته الشعرية والثقافية يشارك فى الندوة د أيمن تعيلب، د أحمد على منصور يدير الندوة الشاعر سعد عبد الرحمن، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 لقاء مع الشاعر الليبى محمود البوسيفى، المناقشون هشام قشطة، أحمد خالد، ويقدم اللقاء ويديره حسن الفيتورى.

ويوم الخميس 9 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5 مناقشة رواية “قيد الدرس” الكاتبة اللبنانية لنا عبد الرحمن، المناقشون شوقى بدر يوسف، محمد رفيع، أحمد لطفي، يدير الندوة ويقدمها محمد أبو الليف، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 لقاء مع السفير سمير حسنى حول مصر والثقافات الأفريقية يدير اللقاء ويقدمه الكاتب والمفكر حلمى شعرواى، ومن الساعة 7 إلى 9 حفل فنى.

ويوم الجمعة 10 فبراير من الساعة 3 إلى الساعة 5، مناقشة رواية “السمسار” عمرو كمال حمودة، ويناقشها: د محمد ابراهيم طه، محمد التداوى، أحمد لطفى تدير الندوة وتقدمها سامية أبو زيد، ومن الساعة 5 إلى الساعة 7 مناقشة رواية “حلم نماتزى” مصطفى سليمان، المناقشون نهى محمود، د إكرامى فتحى، وليد الخولى، يدير الندوة ويقدمها أسامة ريان، ومن الساعة 7 إلى الساعة 9 حفل الختام مع فرقة “الأولة بلدى”.