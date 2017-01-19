يشهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، ونظيره الصيني ومحافظة مدينة جوانزو، حفل ختام العام الثقافي المصري الصيني، الذي يقام في الثامنة مساء اليوم، على مسرح أوبرا جوانزو، ويحييه مجموعة من الفرق الفنية من دار الأوبرا المصرية والصين.

وشهدت البروفات التحضرية جلسات وورش عمل شملت فنانو البلديين، وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية، إن البعثة الفنية المصرية لاقت استقبال وترحيبًا شديدين من الشعب الصيني، وحظت باهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا، حيث نظمت وزارة الثقافة الصينية جولة سياحية لأعضاء الوفد المصري، تضمنت أهم المعالم السياحية في مدينة جوانزو.

وأضافت عبد الدايم، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون والتبادل الفني بين الفرق المصرية والصينيه، لافتة إلى أن حفل الختام يبدأ بكلمات لوزيري ثقافة البلدين ثم تقرع الطبول وهي أحد الطقوس في الصين إيذانا ببدأ حفل الختام بعدها يعرض فيلم تسجيلي يوثق 60 عامًا من العلاقات بين الدولتين، وأهم الفعاليات الثقافية التي أقيمت على مدار العام منذ انطلاق حفل الافتتاح بمحافظة الأقصر في يناير الماضي، بحضور رئيسا الدولتين.

وأشارت إلى البروفات التي شهدت تألقًا وحالة من التناغم بين الجانبين عكست روح التعاون بينهما، حيث تقدم فرق بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل وتدريب لمياء زايد لوحات فنية عبارة عن رقصات الفرعونية، كليوباترا، الزار، رقصة شرقية من بالية كسارة البندق، الرقصة القومية أداء نجوم الفرقة (سحر حلمي، رجوي حامد، أحمد يحي، هاني حسن، أحمد نبيل).

وتعزف صوليست البيانو ميريت حنا مع أوركسترا شنتشن بقيادة المايسترو ناير ناجي كونشيرتو البيانو للموسيقار المصري عزيز الشوان، ويعرض في خلفية المسرح شاشة ضخمه عليها آثار مصر الفرعونية التي ابهرت العالم وعرضت فرق أوبرا قوانغدونج للغناء والرقص رقصة الأسود والطبول، فقرة من الاكروبات الصينية، كلاسيكيات من اوبرا كانتونيز، عرض قطرات المطر فوق اوراق الموز.

واجتمع فناني البلدين مع أكثر من300 فنان وموسيقي في الختام على مشهد النصر من رائعة الموسيقار العالمي فيردي (أوبرا عايدة) التي تعد أحد العلامات البارزة في تاريخ الفن العالمي، وقادها المايسترو الصيني لين دا يه بالاشتراك مع كورال شينغهاي للموسيقي، يجسد الأدوار الرئيسية فيها السوبرانو إيمان مصطفى في دور عايدة، الباص باريتون رضا الوكيل في دور رامفيس ومن الصين التينور تشانج شيوه ليانج في دور رادميس، الميتزوسوبرانو ليو ينج في دور امنيرس، الباريتون ووتشه مينغ في دور اموناصروا، الباص باريتون ليانغ ون هان في دور الملك.

يشهد الاحتفال عددا من السفراء والدبلوماسيين من دول العالم وقيادات العمل الثقافي في الدولتين، ويقام على هامش الاحتفال معرضًا لمجموعة من معروضات الحرف التقليدية المصرية.