300 فنان في ختام فعاليات العام الثقافي الصينيالخميس، 19 يناير 2017 02:05 ص
يشهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، ونظيره الصيني ومحافظة مدينة جوانزو، حفل ختام العام الثقافي المصري الصيني، الذي يقام في الثامنة مساء اليوم، على مسرح أوبرا جوانزو، ويحييه مجموعة من الفرق الفنية من دار الأوبرا المصرية والصين.
وشهدت البروفات التحضرية جلسات وورش عمل شملت فنانو البلديين، وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية، إن البعثة الفنية المصرية لاقت استقبال وترحيبًا شديدين من الشعب الصيني، وحظت باهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا، حيث نظمت وزارة الثقافة الصينية جولة سياحية لأعضاء الوفد المصري، تضمنت أهم المعالم السياحية في مدينة جوانزو.
وأضافت عبد الدايم، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون والتبادل الفني بين الفرق المصرية والصينيه، لافتة إلى أن حفل الختام يبدأ بكلمات لوزيري ثقافة البلدين ثم تقرع الطبول وهي أحد الطقوس في الصين إيذانا ببدأ حفل الختام بعدها يعرض فيلم تسجيلي يوثق 60 عامًا من العلاقات بين الدولتين، وأهم الفعاليات الثقافية التي أقيمت على مدار العام منذ انطلاق حفل الافتتاح بمحافظة الأقصر في يناير الماضي، بحضور رئيسا الدولتين.
وأشارت إلى البروفات التي شهدت تألقًا وحالة من التناغم بين الجانبين عكست روح التعاون بينهما، حيث تقدم فرق بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل وتدريب لمياء زايد لوحات فنية عبارة عن رقصات الفرعونية، كليوباترا، الزار، رقصة شرقية من بالية كسارة البندق، الرقصة القومية أداء نجوم الفرقة (سحر حلمي، رجوي حامد، أحمد يحي، هاني حسن، أحمد نبيل).
وتعزف صوليست البيانو ميريت حنا مع أوركسترا شنتشن بقيادة المايسترو ناير ناجي كونشيرتو البيانو للموسيقار المصري عزيز الشوان، ويعرض في خلفية المسرح شاشة ضخمه عليها آثار مصر الفرعونية التي ابهرت العالم وعرضت فرق أوبرا قوانغدونج للغناء والرقص رقصة الأسود والطبول، فقرة من الاكروبات الصينية، كلاسيكيات من اوبرا كانتونيز، عرض قطرات المطر فوق اوراق الموز.
واجتمع فناني البلدين مع أكثر من300 فنان وموسيقي في الختام على مشهد النصر من رائعة الموسيقار العالمي فيردي (أوبرا عايدة) التي تعد أحد العلامات البارزة في تاريخ الفن العالمي، وقادها المايسترو الصيني لين دا يه بالاشتراك مع كورال شينغهاي للموسيقي، يجسد الأدوار الرئيسية فيها السوبرانو إيمان مصطفى في دور عايدة، الباص باريتون رضا الوكيل في دور رامفيس ومن الصين التينور تشانج شيوه ليانج في دور رادميس، الميتزوسوبرانو ليو ينج في دور امنيرس، الباريتون ووتشه مينغ في دور اموناصروا، الباص باريتون ليانغ ون هان في دور الملك.
يشهد الاحتفال عددا من السفراء والدبلوماسيين من دول العالم وقيادات العمل الثقافي في الدولتين، ويقام على هامش الاحتفال معرضًا لمجموعة من معروضات الحرف التقليدية المصرية.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
براءة 7 من "الإخوان" بقضية تفجير محطة سكة حديد مغاغة
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، ببراءة 7 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من تهمة محاولة تفجير محطة السكة الحديد بمركز مغاغة، لعدم وجود ...Wed, 18 Jan 2017 21:57:10 GMT
-
توقيع اتفاقية بين مصر ورواندا في مجال مكافحة الملاريا
شهدت الدكتورة نميرة نجم، سفيرة مصر في رواندا، توقيع وزيرة الصحة الرواندية الدكتورة داميان جوشيمانا وممثلي شركة انراد المصرية اتفاقية للتعاون المشترك بينهما في ...Wed, 18 Jan 2017 21:45:48 GMT
-
الحكم بالسجن 10 سنوات على بديع في «أحداث بئر العبد»
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات و25 عامًا، لـ52 من معارضي النظام الحالي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ...Wed, 18 Jan 2017 13:56:22 GMT
-
تبعية «تيران وصنافير» في عيون الصحافة العربية والأجنبية
أثارت قضية تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” جدلاً واسعاً علي المستوي الإقليمي والدولي خاصةُ بعد قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة المصرية ببطلان توقيع ...Wed, 18 Jan 2017 15:40:12 GMT
-
الكشف عن ثغرة للتنصت في تطبيق "واتس آب"
ترك مصممو خدمة “واتس آب” للتراسل الفوري التي تمتلكها حاليا شركة “فيس بوك” ثغرة لقراءة واعتراض المراسلات من قبل المستخدمين الغرباء. وقال الخبير المستقل في جامعة ...Wed, 18 Jan 2017 11:42:41 GMT