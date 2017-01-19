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تونس تحتضن مهرجان المسرح العربي ٢٠١٨
مسرحئ

تونس تحتضن مهرجان المسرح العربي ٢٠١٨

الخميس، 19 يناير 2017 01:58 ص
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تحتضن تونس الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي عام 2018 ، وقد تم تحديد ذلك توقيع اتفاقية بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح يوم الثلاثاء في مدينة وهران الجزائرية بمناسبة الدورة التاسعة للمهرجان التي تحتضنها مدينة وهران، والتي تنظمها الهيئة العربية للمسرح.

ويختتم المهرجان أعماله اليوم بإعلان، نتائج جائزة القاسمي للمسرح العربي التي تتنافس عليها ثمان فرق مسرحية عربية. ويحصل العرض الفائز على جائزة مقدارها 100 ألف درهم إماراتي.

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