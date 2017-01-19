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شيخ الأقصى يقرأ 80 كتاباً في سجن الاحتلال
الشيخ رائد صلاح

شيخ الأقصى يقرأ 80 كتاباً في سجن الاحتلال

الخميس، 19 يناير 2017 01:48 ص
وكالات

قال شيخ الأقصى، رائد صلاح، وهو يخاطب المئات من الناس الذين تجمهروا للاحتفال بإطلاق سراحه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة أم الفحم، إنه قرأ في سجنه الانفرادي الذي فرضه عليه الاحتلال لمدة تسعة أشهر 80 كتاباً، وألّف أربعة أخرى، ونظم 23 قصيدة. ووصف الشيخ صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48، العزل الذي بقي فيه طوال فترة اعتقاله بأنه “عالم من المعاناة”.

وأضاف: “وذلك بأن يعيش الإنسان في عزل مطلق عن كل الحياة في غرفة، وحيداً، ممنوعاً عليه الاختلاط بأحد أو أن يتكلم مع الأسرى”، مستدركاً بالقول: “أن يبقى الإنسان 24 ساعة وحيداً، فهنا الامتحان، كيف ينتصر الأسير على مصيدة العزل، وهذا مهم جداً”.

وتابع: “بحمد الله كان لي برنامجي، والله لا أبالغ، كنت أشعر أن وقتي قصير فكان اليوم يمر بسرعة”.

ولم يفصح الشيخ صلاح عن الكتب التي قرأها، لكنه أشار إلى أن أحد الكتب التي ألّفها يتحدث عن تفاصيل الحياة داخل السجن الانفرادي، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

أما بخصوص القصائد التي نَظَمَها، فقال: “نظمت 23 قصيدة تتحدث عنا جميعاً، وعن القدس والمسجد الأقصى والمعتقلين في السجون، وبعض القصائد الروحية مناجاة مع الله رب العالمين”.

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