الشارقة تستضيف أسبوع التراث التشيليالخميس، 19 يناير 2017 01:44 ص
تنطلق فعاليات أسبوع تراث تشيلي في 23 يناير الجاري، بمركز فعاليات التراث الثقافي “البيت الغربي”، في قلب الشارقة، وذلك ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث شهرياً، تحت شعار “تراث العالم في الشارقة”، حيث يستضيف المعهد في كل شهر بلداً عربياً شقيقاً أو بلداً أجنبياً صديقاً لعرض وتقديم بعض ملامح ومكونات تراثه، وتستمر الفعاليات حتى 26 يناير الجاري، يعرض فيها الوفد التشيلي الضيف الكثير من ملامح ومكونات وعناصر تراث تشيلي العريق والمتنوع، وتتضمن فعاليات أسبوع التراث التشيلي العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة والمميزة.
وقال عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: “من خلال أسابيع التراث العالمي التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، نؤكد على أهمية التراث وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، بصفته مكون حضاري كبير وأحد عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب وبلد وأمة”.
وأكد أن لدى دولة تشيلي الصديقة تراث عريق وتجربة غنية تستحق التقدير، كما أن رصيدها في التراث كبير جداً ومتميز، ويستحق الاطلاع والتعريف به، ولدى القائمين على التراث التشيلي والمشتغلين فيه خبرات وتجارب غنية، بالإضافة إلى برامج وأنشطة وخطط مهمة في حفظ التراث وصونه.
وأوضح المسلم أن برنامج أسبوع التراث التشيلي حافل بالفعاليات والأنشطة والبرامج التي تستحق المتابعة والتفاعل معها والاطلاع عليها، لأنها ستقدم وجبة معرفية دسمة في مختلف جوانب وعناصر التراث التشيلي، حيث سيكون الافتتاح الرسمي في 23 يناير الجاري، في مركز الفعاليات، ومن ثم تبدأ جولة الوفد الضيف برفقة وفد المعهد والحضور، ليتابعوا بعد ذلك عروض موسيقية من تشيلي، وعروض طهي، حيث سيتعرف الجمهور والزوار على تشكيلة المطبخ التشيلي من خلالها، كما سيتضمن البرنامج ندوات ومحاضرات.
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