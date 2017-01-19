الحكم بالسجن 10 سنوات على بديع في «أحداث بئر العبد»

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات و25 عامًا، لـ52 من معارضي النظام الحالي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ...