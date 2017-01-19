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زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية
زورق حربي اسرائيلي

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

الخميس، 19 يناير 2017 01:28 ص

أعلن الجيش اللبناني، أن زورقاً حربياً إسرائيلياً اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة 295 مترا.

وأشار بيان للجيش - أصدره /الأربعاء/ - أن الزورق نزل منه ثلاثة غطاسين وعادوا إليه عند مغادرته المياه الإقليمية باتجاه المياه الإقليمية الفلسطينية، موضحاً أنه تجرى متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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