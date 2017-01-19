قال معهد العالم العربي، “أن السعودية ستساهم بخسمة ملايين يورو في تجديد وتحديث معهد العالم العربي بباريس، الذي أقيمت بنايته الفخمة على نهر السين قبل 30 عاماً”.

وأزيح الستار عن لوحة شكر للهبة التي قدمها الملك سلمان أمس، بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وجاك لانغ رئيس معهد العالم العربي.

وقال المعهد في بيان وفقا لرويترز “إن مساهمة العربية السعودية ستتيح مع مساهمات دول عربية أخرى، البدء في هذه الورشة الكبيرة للتجديد والتحديث وخصوصاً النقوش والمنمنمات العربية لواجهة المعهد”.

ومبنى معهد العالم العربي الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل تم تدشينه في 1987.