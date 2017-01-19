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السويد تفوز على قطر 36-25 في كأس العالم لكرة اليد
مونديال اليد

السويد تفوز على قطر 36-25 في كأس العالم لكرة اليد

الخميس، 19 يناير 2017 12:58 ص

فاز منتخب السويد على نظيره القطري (36-25 ) في مباراة عامرة بالمهارات والسرعه مساء الأربعاء، على ملعب اكور هوتيل ارينا في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد ، والتي تستضيفها فرنسا حاليا.

وبهذا الفوز إرتفع رصيد السويد إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف الدانمارك المتصدر برصيد ثمان نقاط ، فيما تجمد رصيد قطر عند النقطة الرابعة في المركز الرابع.

تفوق المنتخب السويدي من بداية الشوط الأول وواصل الضغط على منتخب قطر ونوع في الدفاع على الدائرة وأنهى الشوط بالتقدم بنتيجة 19-12.

وفي الشوط الثانى تحسن أداء المنتخب القطري وحاول تعديل النتيجة ولكنه لم يتمكن من اختراق دفاع المنتخب السويدي والذي احتفظ بتقدمه وانهى المباراة بالفوز بنتيجة ( 36-25 ).

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