أطلق الإعلامي عمرو أديب، مبادرة “علاوة الغلاء” لرفع رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسب من 10% إلى 20%، وذلك لمواجهة حالة الغلاء التي تشهدها السوق المصرية الفترة الأخيرة.

وناشد أديب، خلال تقديم برنامجه “كل يوم”، على فضائية “ON E”، مساء الأربعاء، أصحاب القطاع الخاص بزيادة أجور العاملين بالمصانع والشركات لديهم من 10 إلى 20% قائلاً: “المنتج سعره زاد، وهيجيلك دخل زيادة، لو سمحت من التكلفة تحسب زياده تكلفة العمال وإلا هيجيى يوم وهتنكمش القدرة الشرائية وسيتوقف السوق تماماً، ولن يجد المصريين أى مدخرات لشراء أى شئ من الأسواق”.