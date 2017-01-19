أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي، ونشرت وكالة الأنباء التونسية نتائجه /الأربعاء/ أن غالبية التونسيين لا يزالون غير راضين عن الوضع الاقتصادي، ويربطون بين المردود الاقتصادي واستمرار الفساد.

ووصف غالبية من شملهم الاستطلاع الحالة الاقتصادية بالسيئة (38%) أو السيئة جدا (47%).

وعبر 32% عن اعتقادهم بأن التشغيل يجب أن يحظى بالأولوية لدى الحكومة، فيما أشار 66% من الذين شملهم الاستطلاع إلى ضرورة أن تضع الحكومة التشغيل بالنسبة للشباب على رأس أولوياتها.

وأكد الاستطلاع تواصل معضلة الفساد، فقد شدد 78% من الذين شملهم الاستطلاع على أن مستوى الفساد زاد أكثر مما كان عليه قبل ثورة 2011، بينما فضل 48% منهم الديمقراطية عن أي شكل آخر من أشكال الحكم.

والمعهد الجمهوري الدولي الذي قام باستطلاع الرأي هو منظمة غير هادفة للربح، تتخذ من واشنطن مقرا لها، وتعمل على نشر الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم.