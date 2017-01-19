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ضبط 21 قطعة من جوهر الحشيش و200 قرص مخدر بقنا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبط 21 قطعة من جوهر الحشيش و200 قرص مخدر بقنا

الخميس، 19 يناير 2017 12:13 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء الأربعاء، من ضبط عامل بمركز قوص جنوب المحافظة وبحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وضبط آخرين بمركز نجع حمادي وبحوزتهما دراجة نارية مبلغ بسرقتها و200 قرص من عقار التامول المخدر.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط عامل يدعي ” ياسر فراج محمد جاد الرب ” 19 عاما مقيم بمركز قوص بحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر.

وفي الواقعة الثانية تم ضبط عامل يدعي “راجح محمود سيد خليفة” 23 عاما وأخر يدعي “جاويد علي صابر” 21 عاما مقيمان بمركز أبوتشت حال استقلالهما دراجة نارية مبلغ بسرقتها بناحية الساحل بمركز نجع حمادي وبحوزتهما 200 قرص من عقار التامول المخدر و2 سلاح أبيض وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعتين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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