ضبط 21 قطعة من جوهر الحشيش و200 قرص مخدر بقناالخميس، 19 يناير 2017 12:13 ص
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء الأربعاء، من ضبط عامل بمركز قوص جنوب المحافظة وبحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وضبط آخرين بمركز نجع حمادي وبحوزتهما دراجة نارية مبلغ بسرقتها و200 قرص من عقار التامول المخدر.
كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط عامل يدعي ” ياسر فراج محمد جاد الرب ” 19 عاما مقيم بمركز قوص بحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر.
وفي الواقعة الثانية تم ضبط عامل يدعي “راجح محمود سيد خليفة” 23 عاما وأخر يدعي “جاويد علي صابر” 21 عاما مقيمان بمركز أبوتشت حال استقلالهما دراجة نارية مبلغ بسرقتها بناحية الساحل بمركز نجع حمادي وبحوزتهما 200 قرص من عقار التامول المخدر و2 سلاح أبيض وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعتين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
براءة 7 من "الإخوان" بقضية تفجير محطة سكة حديد مغاغة
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، ببراءة 7 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من تهمة محاولة تفجير محطة السكة الحديد بمركز مغاغة، لعدم وجود ...Wed, 18 Jan 2017 21:57:10 GMT
-
توقيع اتفاقية بين مصر ورواندا في مجال مكافحة الملاريا
شهدت الدكتورة نميرة نجم، سفيرة مصر في رواندا، توقيع وزيرة الصحة الرواندية الدكتورة داميان جوشيمانا وممثلي شركة انراد المصرية اتفاقية للتعاون المشترك بينهما في ...Wed, 18 Jan 2017 21:45:48 GMT
-
الحكم بالسجن 10 سنوات على بديع في «أحداث بئر العبد»
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات و25 عامًا، لـ52 من معارضي النظام الحالي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ...Wed, 18 Jan 2017 13:56:22 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
تبعية «تيران وصنافير» في عيون الصحافة العربية والأجنبية
أثارت قضية تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” جدلاً واسعاً علي المستوي الإقليمي والدولي خاصةُ بعد قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة المصرية ببطلان توقيع ...Wed, 18 Jan 2017 15:40:12 GMT
-
الكشف عن ثغرة للتنصت في تطبيق "واتس آب"
ترك مصممو خدمة “واتس آب” للتراسل الفوري التي تمتلكها حاليا شركة “فيس بوك” ثغرة لقراءة واعتراض المراسلات من قبل المستخدمين الغرباء. وقال الخبير المستقل في جامعة ...Wed, 18 Jan 2017 11:42:41 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
عثرة تقنية تواجه هواتف "جوجل بيكسل"
يبدو أن النجاح الكبير الذي حققته هواتف جوجل “بيكسل”، يواجه عثرة تقنية، بعد أن اشتكى مستخدمون للجهاز من سوء نوعية الصوت الصادرة منه عندما يتم زيادة الصوت إلى أعلى ...Wed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT