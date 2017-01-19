يتلقى الفنان “أندي لاو” وهو ممثل ومنتج شهير في هونج كونج، العلاج في المستشفى بعد إصابته في منطقة الحوض، إثر وقوعه من فوق الحصان أثناء تمثيله مشهدا في فيلم بتايلاند.

وأصدرت شركة “فوكاس جروب” التي أسسها لاو، بيانا بعدما تم تداول الأنباء بأن الممثل أندي لاو “55 عاما” وهو مطرب ومنتج أيضا، أصيب بجروح خطرة في الحادث هذا الأسبوع، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وجاء في البيان أن ” لاو يخضع حاليا للرعاية الطبية المكثفة وكل شئ على ما يرام في الوقت الحالي، ولا داعي للقلق”.

وكانت الأنباء قد أفادت بأن لاو وصل إلى تايلاند واستعد للتصوير بالقرب من العاصمة بانكوك، وخلال التصوير فقد الممثل السيطرة على الحصان الذي ألقى به على الأرض وداس على ظهره ونتج عنه إصابته في أسفل الظهر، حيث تم نقله إلى هونج كونج.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصادرة في هونج كونج أن الفنان “أندي لاو” يتمتع بشهرة كبيرة ، وقد قام ببطولة عدة أفلام منها “شؤون جهنمية” وهو فيلم الجريمة والإثارة وصدر عام 2002 . كما شارك في فيلم “السور العظيم” الذي صدر العام الماضي وهو من بطولة الممثل “مات ديمون”.

ولد أندي لاو في 27 سبتمبر 1961 في هونغ كونغ، وبدأ مسيرته الفنية عام 1981، وله شهرة عريضة في عموم الصين.