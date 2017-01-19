 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 10:56 صباحاً
روابط سريعة
إصابة ممثل هونج كونج الشهير أندي لاو أثناء التصوير في تايلاند
أندي لاو

إصابة ممثل هونج كونج الشهير أندي لاو أثناء التصوير في تايلاند

الخميس، 19 يناير 2017 11:24 ص
وكالات

يتلقى الفنان “أندي لاو” وهو ممثل ومنتج شهير في هونج كونج، العلاج في المستشفى بعد إصابته في منطقة الحوض، إثر وقوعه من فوق الحصان أثناء تمثيله مشهدا في فيلم بتايلاند.
وأصدرت شركة “فوكاس جروب” التي أسسها لاو، بيانا بعدما تم تداول الأنباء بأن الممثل أندي لاو “55 عاما” وهو مطرب ومنتج أيضا، أصيب بجروح خطرة في الحادث هذا الأسبوع، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وجاء في البيان أن ” لاو يخضع حاليا للرعاية الطبية المكثفة وكل شئ على ما يرام في الوقت الحالي، ولا داعي للقلق”.
وكانت الأنباء قد أفادت بأن لاو وصل إلى تايلاند واستعد للتصوير بالقرب من العاصمة بانكوك، وخلال التصوير فقد الممثل السيطرة على الحصان الذي ألقى به على الأرض وداس على ظهره ونتج عنه إصابته في أسفل الظهر، حيث تم نقله إلى هونج كونج.
وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصادرة في هونج كونج أن الفنان “أندي لاو” يتمتع بشهرة كبيرة ، وقد قام ببطولة عدة أفلام منها “شؤون جهنمية” وهو فيلم الجريمة والإثارة وصدر عام 2002 . كما شارك في فيلم “السور العظيم” الذي صدر العام الماضي وهو من بطولة الممثل “مات ديمون”.
ولد أندي لاو في 27 سبتمبر 1961 في هونغ كونغ، وبدأ مسيرته الفنية عام 1981، وله شهرة عريضة في عموم الصين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3