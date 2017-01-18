"فرص الاستثمار بمحور قناة السويس" في مؤتمر تنظمه "شباب الأعمال" الأحدالأربعاء، 18 يناير 2017 11:47 م
تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، يوم الأحد 22 يناير، مؤتمر “محور قناة السويس بين الفرص والتحديات الاستثمارية”، بحضور الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء حول خطة المشروعات القومية التي تؤسسها الدولة عامة وبصفة خاصة مشروع تنمية منطقة قناة السويس لما له من أثر إيجابي في جذب الاستثمار العالمي لمصر، وخلق موقع أعمال عالمى تنافسي للمستثمرين المصريين والأجانب مما ينعكس بصورة مباشرة على تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ولضمان استمرارها في سوق العمل من خلال مشاركتها في مثل تلك المشروعات القومية الكبرى.
قال أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن هذا المؤتمر يتبنى أهمية دور المجتمع المدني، ودور مجتمع الأعمال في تنمية مشروع قناة السويس، حتى يكتمل تكاتف القوى لتحقيق النتائج المتوقعة من مشروع بهذا الحجم ولشرح عوائد وفرص الاستثمار المتاحة، مؤكدا أن هذا يتيح لمصر العودة بقوة إلى خريطة الاستثمار العالمية.
وأكد المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية أن مشروع قناة السويس الجديدة من المشروعات القومية بالغة الأهمية، الذي طال انتظاره ليقود مرحلة التنمية الاقتصادية خلال العشر سنوات القادمة وللعمل على توفير فرص للاستثمار والتشغيل وتقديم تنمية حقيقية لها قوة كبيرة في دعم القاعدة الصناعية المصرية وتنمية قطاع الصناعة واللوجيستيات في مصر.
وأوضح أحمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن هذا المؤتمر يعكس رغبة مجتمع الأعمال والاقتصاد في إلقاء مزيد من الضوء على أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة للنهوض بالصناعة والتجارة الحرة وكذلك الخدمات اللوجيستية.
وتابع: “تأتي رغبة مجتمع الأعمال المصري في المشاركة في هذا المؤتمر للتعرف على الفرص الحقيقية للاستثمار للمساعدة والمشاركة الفعالة في التنمية الشاملة للدولة المصرية”.
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