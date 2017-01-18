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الأربعاء 18 يناير 2017 10:46 مساءً
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تويوتا تكشف عن سيارتها المخصصة للراليات
تويوتا هاتشباك للراليات

تويوتا تكشف عن سيارتها المخصصة للراليات

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:45 م
محيط

كشفت شركة تويوتا عن امتلاكها سيارة هاتشباك رياضية من يارس وهي WRC، ولكنها مخصصة لسباقات الرالي ولم توفرها تويوتا للعامة، وسيكون من السهل عليها تدشين يارس هاتشباك رياضية، وستحمل يارس هاتشباك محرك 4 سلندر يولد أكثر من 210 أحصنة، أي ضعف أحصنة يارس هاتشباك وسيدان الحاليتين، وستكون بهذه القوة منافسة مباشرة لجولف GTI الأساسية التي تولد 210 أحصنة.

لذلك أعلنت “تويوتا” عن دخول منافسة قوية بين الشركات المصنعة، والتي تقودها فولكس فاجن جولف بشكل رئيسي بالإضافة إلى فورد فوكس وهوندا سيفيك هاتشباك وهيونداي i20 وغيرها من الأنواع، وستكشف عنها في معرض جنيف خلال الشهور المقبلة.

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