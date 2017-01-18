براءة 7 من "الإخوان" بقضية تفجير محطة سكة حديد مغاغةالأربعاء، 18 يناير 2017 11:41 م
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، ببراءة 7 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من تهمة محاولة تفجير محطة السكة الحديد بمركز مغاغة، لعدم وجود أدلة إدانة تثبت تورط المتهمين.
كانت النيابة العامة قد أحالت في عام 2015 المتهمين لمحكمة الجنايات بتهم تكوين خلية تفجيرات، والتخطيط لأعمال التخريب والفوضي واستهداف منشآت عامة وحيوية.
وفى سياق متصل أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم برئاسة المستشار طه إبرهيم عبد العظيم رئيس الدائرة الثالثة، محاكمة 42 متهما بمركز ديرمواس بينهم مدير مكتب جماعة الإخوان ممدوح مبروك إلى جلسة الثالث من شهر مايو المقبل لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.. ويواجه المتهمون تهم ارتكاب أعمال عنف بمركز ديرمواس، في شهر أكتوبر من عام 2014، فيما تم إحالتهم إلى المحاكمة فى شهر مايو من عام 2015.
كما أجلت محكمة الجنايات محاكمة 3 آخرين متورطين بحرق سيارة شرطة بمركز ديرمواس بينهم متهم محبوس على ذمة القضية واثنين مخلى سبيلهما إلى جلسة اليوم الثالث من شهر أبريل المقبل لعدم حضور باقي المتهمين واستكمال سماع الشهود.
وفى نفس السياق أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 9 من عناصر الإخوان متهمين في اقتحام مجلس المدينة والتموين بمركز ديرمواس، إلى جلسة 26 يناير الجاري للمرافعة.
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