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مرسيدس تمنع تصدير "البيك آب اكس كلاس" لأمريكا بسبب تهديدات ترامب
مرسيدس تكنولوجيا فائقة

مرسيدس تمنع تصدير "البيك آب اكس كلاس" لأمريكا بسبب تهديدات ترامب

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:42 م
محيط ووكالات

أعلنت شركة مرسيدس انها لن تبيع السيارة البيك أب X كلاس الجديد في السوق الأمريكية على الرغم من انها أعلنت انها ستبيعها في كندا وهى جزء من قارة أمريكا الشمالية.

ورجحت بعض التقارير الاقتصادية في ألمانيا أن قرار شركة مرسيدس قد يرجع نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكى المنتخب داونالد ترامب الأخيرة بفرض ضرائب حدودية على سيارات مرسيدس تصل إلى 35 %.

يذكر أن ترامب قد أكد في المقابلة التي أجرتها معه جريدة Bild الألمانية، لشركة مرسيدس أن كنتم تودّون صناعة السيارات في العالم فإنني أتمنى لكم الأفضل ولكن إذا ما صدّرتموها للولايات المتحدة فسيتوجب عليكم دفع ضرائب 35%، وإنني أقول لبي إم دبليو أنكم إذا كنتم تبنون مصانعًا بالمكسيك وتخططون لبيع ما ينتجه بالولايات المتحدة بدون دفع الـ 35% فعليكم نسيان هذا الأمر.

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