شهدت الدكتورة نميرة نجم، سفيرة مصر في رواندا، توقيع وزيرة الصحة الرواندية الدكتورة داميان جوشيمانا وممثلي شركة انراد المصرية اتفاقية للتعاون المشترك بينهما في مجال مكافحة الناموس الحامل لفيروس الملاريا.

وذكرت الخارجية - في بيان اليوم الأربعاء - أن الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة السفارة المصرية في كيجالي للقضاء علي الملاريا في رواندا بحضور الدكتور طارق الطيب مخترع الدواء، وسكرتير ثالث مازن جابر، وملحق دبلوماسي إيناس طه من السفارة المصرية في كيجالي.

وترأس الأستاذ الدكتور طارق الطيب أستاذ علم الحشرات في كلية علوم جامعة القاهرة وصاحب براءة الاختراع الأول في العالم في هذا المجال فريق الخبراء الرواندي لإجراء عدة تجارب عملية في مناطق مختلفة برواندا، والتي خرجت بنتائج مبهرة في القضاء علي الملاريا.

جدير بالذكر، أن إحصاءات وزارة الصحّة الرواندية تشير إلى إصابة نحو مليوني رواندي بالملاريا في عام 2015 أي بما يوازي 20% من سكانها.. وفي إطار الدور المصري في إفريقيا، تقوم مصر بتفعيل استراتيجية متكاملة من خلال الاختراع المصري المسجل باسم الشركة انراد المصرية نحو تحرير القارة من مرض الملاريا نهائيا، ونشر المبيد المصري الجديد الذي لا يسبب أي أضرار للبيئة وبتكلفة إقتصادية زهيدة.

وتسعى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون مع السفارات المصرية في الدول الإفريقية للمساعدة في نشر الاختراع المصري في الدول الأكثر احتياجا له.