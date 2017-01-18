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بايرن ميونخ يهنئ الحضري برقمه القياسي في أمم أفريقيا.. صورة
الحضريفيفا

بايرن ميونخ يهنئ الحضري برقمه القياسي في أمم أفريقيا.. صورة

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:29 م
محيط - أحمد عبد الخالق

هنأت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني،عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون.

ونشرت الصفحة صورة للسد العالي بجانب مانويل نوير وعلقت عليها قائلة : “من حارس مرمى إلى آخر، تهانينا لعصام الحضرى الذى أصبح أكبر لاعب يشارك فى كأس أمم أفريقيا”.

كما نشرت الصفحة آيضا صورة حارسها الأسطورى أيضاً أوليفر كان وعلقت قائلة: “نحن لدينا حارس أسطورى كذلك !”.

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