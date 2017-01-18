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رسميا.. باسم مرسي يجدد للزمالك
باسم مرسي - الزمالك

رسميا.. باسم مرسي يجدد للزمالك

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:12 م
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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في تجديد عقد لاعبه باسم مرسي، عقب الجلسة التي جمعت أحمد مرتضى عضو المجلس، مع اللاعب اليوم الأربعاء.
وجدد اللاعب على عقد مع فريقه لمدة ثلاثة مواسم، يبدأ من الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد باسم مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.
وكانت الفترة الماضية، قد شهدت حالة من الشد والجذب بين اللاعب وإدارة ناديه بشأن تجديد التعاقد.

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