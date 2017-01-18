نجح منتخب الكاميرون في الفوز على منتخب غينيا بيساو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

أحرز أهداف المنتخب الكاميروني سباستيان سياني في الدقيقة 61، وميشيل نغادو نغادجي في الدقيقة 79، بينما أحرز هدف منتخب غينيا بيساو اللاعب بيكيتي في الدقيقة 13.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الكاميرون لـ 4 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة.