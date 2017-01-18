مصيلحي: تنقية بطاقات التموين من المتوفين والمسافرين والمكررينالأربعاء، 18 يناير 2017 11:07 م
أكد محمد على مصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة قامت بتنقية بطاقات التموين من المتوفين والمسافرين والمكررين .. لافتا إلى أنه جاري العمل على تنقية البطاقات من الذين لا يستحقون الدعم وذلك بناء على عدد من المعايير منها الدخل والانفاق معا حيث لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأقصى للرواتب التى يتم على اساسها الاستحقاق من عدمه.
ونفى وزير التموين، في تصريحات مساء اليوم الأربعاء، ما تردد حول حذف بعض المهن من البطاقات التمونيه كالاعلاميين والقضاه والضباط .. لافتا الى انه لن يتم وضع المعايير بالبطاقات بناء على الأسس الوظيفية التى يعمل بها المقيدون في البطاقات.
وحول توافر السكر بالأسواق، قال وزير التموين إننا “بدأنا فى تصنيع سكر القصب والذى سيوفر 1,1 مليون طن كما أنه سيتم تصنيع سكر البنجر والذي سيوفر 1,3 ملايين طن ليصبح الإجمالي 2,4 مليون طن”، مؤكدا أن الاستهلاك الحالي وصل الى 3 ملايين طن والباقي سيعوض من التصدير.
وحول منظومة الخبز، قال وزير التموين إنه يتم مراجعة المنظومة طبقا للاستهلاك اليومي للمواطنين، في وقت تزايد الاستهلاك خلال الأيام الماضية علي الخبز المدعم في المخابز التابعة لوزارة التموين بسبب إرتفاع أسعار الدقيق على المخابز الخاصة.
وأوضح أنه رغم زيادة أسعار الدقيق والنقل إلا أن الحكومة لم تمس دعم الخبز الذي وصل تكلفته على الحكومه الى 60 قرشا مقابل 35 قرشا قبل إرتفاع الاسعار ويباع للمواطنين بسعر 5 قروش.
وأضاف وزير التموين أن الوزراء تطرح يوميا اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكيه بسعر 75 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم البرازيلي المجمده بسعر 48 جنيها للكيلو، داعيا المواطنين إلى التعامل مع واللجوء الى المجمعات الاستهلاكية المنافذ التابعة لوزراة التموين لشراء السلع باسعار مناسبة، في وقت تطرح وزارة التموين السلع التمونية لجميع البقالين والمجمعات الاستهلاكية بإعداد المقيدين داخل البطاقات التمونيه وعددهم 70 مليون مستفيد.
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