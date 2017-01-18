أبرز 10 إنتقالات للاعبين في الميركاتو الشتوي.. أولهم ابراهيموفيتش

ينتقل لاعبي كرة القدم من نادي إلى أخر وذلك حسب كفاءتهم ومهاراتهم في اللعب، فكلما زاد حرفتهم في لعب الكرة كلما زاد أجرهم فقد يصل صفقة أحد اللاعبين إلى أكثر من 200 مليون دولار،كما يصل راتب أحدهم إلى أكثر من 300 ألف يورو...إليكم أهم 10 انتقالات كما نشرها موقع سوكا الأفريقي:

مانشستر يونايتد يكشف عن مخطط ابراهيموفيتش لاكمال صفقة انتقال المهاجم خلال ال ٤٨ ساعة القادمة بينما يكمل نادي الأرسنال توقيع عقد بـ70 ألف أسبوعيا للنجم

10. تريد مانشستر يونايتد عقد اخر لمدة سنتين للمهاجم زلاتان ابراهيموفيتش ذو الـ35 عاما ليبقى في ملعب ترافورد القديم لسنتين أخريين.

9. أنطوان غريزمان- من اتليتكو مدريد إلى الشياطين الحمر مانشستر يونايتد ذو الثقة المتزايدة لاكمال اتفاقية الصيف لانتقال أنطوان غريزمان المهاجم ذو الـ25 عاما مع مغادرة المدافع لوك شو ذو الـ21 عاما

8. مغادرة ديباي للمانشستر يونايتد؟ قد يكمل ممفيس ديباي ذو الـ22 عاما انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ليون الفرنسي في خلال الـ48 ساعة القادمة

7. استبدال ألفارو موراتا بكوستا في تشيلسي ، قد عرف مدرب تشيلسي الرئيسي نطونيو كونتي لاعب ريال مدريد ألفارو مورتا ذو الـ24 عاما كخليفة ناجحة للمهاجم ديجو كوستا ذو الـ28 عاما.

6 .يريد ليوناردو أولوا نادي ليستر سيتي الخروج، طلب ليوناردو أولوا والفائز بلقب الدوري الممتاز الانتقال فكل ويست بروميتش، هال سيتي، سندرلاند و سوانزي سيتي مهتمون بالتعاقد مع الرجل ذو 30 عاما

5. لن يغادر ميسي برشلونة، سيتنكر اللاعب ليونيل ميسي ذو الـ 29 أمثال مانشستر سيتي لتوقيع عقد جديد لبرشلونة على لسان تشافي زميل الفريق السابق.

4. باتريك بامفورد- من تشيلسي لميدلزبره، أتم باتريك بامفورد ذو الـ23 عاما الفحص الطبي قبل إتمام عملية انتقاله من تشيلسي لميدلزبره

3. بينجامين ميندي - من فريق موناكو إلى مانشستر يونايتد، يهتم نادي مانشستر سيتي بلاعب موناكو ذو الـ22 عاما الظهير الأيسر بينجامين ميندي

2. يوهان كاباي- من نادي كريستال بالاس إلى مارسيل، يثق نادي مارسيل لعقد صفقة توقيع مع لاعب خط الوسط لكريستال بالاس يوهان كاباي – بالرغم من رغبة الصقور بالحصول على 16 مليون للاعب ذو الـ 31 عاما.

1. وافق بير ميرتيساكر على عقد أرسنال الجديد، أعترف ميرتيساكر بمستقبله مع نادي أرسنال بعد الموافقة على مد عقد جديد لمدة عام وفقا لتقارير في إنجلترا.