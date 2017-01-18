استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته اليوم /الأربعاء/ على الملعب الفرعي لاستاد بورت جنتيل، وذلك بعد التعادل أمس مع منتخب مالي بدون أهداف.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره المالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، رفض منح اللاعبين راحة من مران اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أوغندا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

واكتفت مجموعة اللاعبين الأساسيين، بأداء تدريبات خفيفة بدون الكرة، وتدريبات الجري حول الملعب، خوفا من تعرض أي لاعب لحالة إرهاق.

ومن جهة أخرى، أدى مجموعة اللاعبين البدلاء، تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أسامة نبيه، المدرب المساعد، وفانتا مدرب الأحمال، حيث أدى اللاعبون تقسيمة قوية بين المدافعين والمهاجمين.

وفي ختام المران، خصص كوبر فقرة تدريبية لأداء الضربات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء، وذلك لاستغلالها في المباريات القادمة.