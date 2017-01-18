حول مسيرة حياة عدد من أبرز المقرئين المصريين والعرب من بينهم الشيوخ أحمد رفعت، محمود خليل الحصري، طه الفشني، محمود صديق المنشاوي، عبدالباسط عبدالصمد، أحمد عامر، أحمد عيسى المعصراوي، أحمد نعينع، حمدي الزامل، وشعبان الصياد، يطرح الكتاب الصحفي محمد عبدالعزيز يونس أحدث مؤلفاته “سفراء القرآن الكريم”، من خلال الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تنطلق يوم 26 يناير الجاري وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

ويستعرض الكتاب في 192 صفحة مسيرة حياة 31 شيخًا من رموز دولة التلاوة المصرية، إضافة إلى كوكبة من قراء الحجاز والعالم الإسلامي من بينهم: إبراهيم الأخضر.. شيخ قراء المسجد النبوي، أحمد حجازي.. شيخ قراء مكة، زكي داغستاني.. نابغة كتاتيب مكة، سجاد مصطفى، عباس مقادمي.. لسان الحجاز، عبدالقادر عطية، علي بن عبدالرحمن الحذيفي، علي جابر.. فقيه قراء الحرمين، محمد كريِّم راجح.. شيخ قرّاء الشام، ويحيى الحليلي.. عمدة التلاوة اليمنية.

وتساءل في كتابه: فكم من قارئ تحامل على نفسه وكتم مرضه ليرتل آيات الذكر الحكيم في شتى الأرجاء والأصقاع؟! وكم من قارئ رفض هبات الملوك والبسطاء على السواء مؤمنًا بأن ما عند الله خير وأبقى؟! وكم من القراء من جعلهم الله سببًا في دخول وثنيين وكفار في دين الله أفواجًا لا لشيء إلا لأنهم أخلصوا دينهم لله، واحتسبوا قراءتهم لفالق الحب والنوى؛ وأأمل بأن يقدِّم هذا الإصدار صورة موجزة وشافية لرجال حملوا كتاب ربهم، فحقّ علينا أن نحمل ذكراهم إلى العالمين.

جديد بالذكر أن الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى في يناير الجاري تزامنًا مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، هو الجزء الأول ضمن سلسلة كتب متخصصة يعمل المؤلف من خلالها على تتبع سير قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي وتقديمهم للمكتبة الإسلامية التي تعاني شحًا كبيرًا في هذه النوعية من الكتب.