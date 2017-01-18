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مصطفى الفقي يكشف عن نقطة ضعف مصر
مصطفى الفقي

مصطفى الفقي يكشف عن نقطة ضعف مصر

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:01 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس الأسبق مبارك كان يحاول احداث توازن، وعدم الخوض في المشكلات، وكانت علاقته مع أمريكا مستقرة، ووضع ثقته في أمريكا وكان في حينها تفكير سليم، حيث كانت في يد أمريكا 99% من كروت حل المشكلات.

وقال في حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “ام بي سي مصر”، اليوم الأربعاء، إن نقطة ضعف مصر هي أن تبدأ المشروعات وقبل أن تؤتي بثمارها ننتقل إلى مشروع جديد.

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