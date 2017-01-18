"الوزراء" يشيد بتعامل محافظة البحيرة مع الأمطار والسيولالأربعاء، 18 يناير 2017 10:25 م
أشاد وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بدور اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، ودورها الإيجابي في التعامل مع أزمة الأمطار والسيول وتحركها السريع وتواصلها مع كافة الجهات المعنية وتوعية المواطنين مما كان له الأثر الكبير في التقليل والحد من الأثار السيئة التي كان من المتوقع حدوثها.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، اليوم الأربعاء، لوفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذى ضم كل من اللواء حمدي حلمي نائب رئيس المركز ووليد جمال الدين مدير قطاع موارد البيانات وأحمد شحتوت مدير الدعم الميداني للمحافظة ووليد ربيع نائب مدير المرصد الميداني وكرم خليفة مدير متابعة الشكاوى الحكومية والدكتور إبراهيم سالم نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث والإنذار المبكر وطارق خليل نائب مدير المرصد الإعلامى ومحمود إمام نائب مدير إدارة السكان والتنمية ، فى زيارته للمحافظة لمتابعة وتفعيل التواصل مع متخذي القرار من خلال توفير المعلومات وقواعد البيانات الدقيقة والشاملة التي تمكنهم من الوصول للقرارات المناسبة.
وتم خلال الاجتماع استعراض دور وأهداف والبرامج والخطط المستقبلية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وآليات عمله وتواصله مع مركز المعلومات بالمحافظة، وعرض مقترحات التطوير اللازمة لدعم متخذي القرار فى العمليات التنموية المستقبلية وتحقيق آمال وطموحات المواطنين وتلبية احتياجاتهم من كافة القطاعات الخدمية.
وأكد المحافظ حرصه على تطوير الأداء والارتقاء بمهارات وقدرات العاملين بجميع الإدارات، مشددا على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بتكنولوجيا المعلومات واستطلاع الرأى العام لرصد احتياجات وآراء المواطنين للعمل على تلبيتها بالجودة والسرعة المناسبة، لافتا إلى أن نسبة الرد على شكاوى المواطنين خلال عام 2016 بلغت 92%.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأهمية تعظيم دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتفعيل التواصل مع متخذي القرار بالوزارات والمحافظات والقطاعات المختلفة من خلال توفير المعلومات وقواعد البيانات الدقيقة والشاملة ذات المصداقية التي تمكن وتدعم متخذي القرار وتتيح البدائل المختلفة لديه للوصول للقرارات المناسبة والوقوف على السلبيات والايجابيات ومعوقات التنفيذ.
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